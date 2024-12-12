وفد أمني برئاسة يار الله يصل إلى قضاء القائم

2024-12-12 10:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وصل وفد أمني، اليوم الخميس، برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله إلى قضاء القائم.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله وصل قضاء (القائم) ضمن قاطع عمليات فرقة المشاة السابعة، من أجل استطلاع الشريط الحدودي وخطوط الصد والربايا".

وأضافت، "يارالله يرافقه معاون العمليات وقائد القوات البرية ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية وأمين سر الاستخبارات لرئاسة أركان الجيش".