نيجيرفان بارزاني يهنئ السعودية بفوزها باستضافة كأس العالم 2034

2024-12-12 10:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، بالتهنئة إلى السعودية بفوزها باستضافة كأس العالم 2034.

وقال نيجيرفان في تغريدة عبر حسابه الرسمي، أتقدم بأحر التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقيادة وشعب المملكة العربية السعودية، بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وأشاد بارزاني بجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، الذي يعكس المكانة الرفيعة التي تتمتع بها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.