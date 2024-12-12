جنايـات نينوى: السجن عشر سنوات بحـــق صاحب قاعة الهيثم "حريق الحمدانية"

2024-12-12 10:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أصدرت محكمة جنايات نينوى، اليوم الخميس (12 كانون الأول 2024)، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق صاحب قاعة الهيثم للمناسبات في قضاء الحمدانية.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تقلته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة اصدرت حكمها بحق المدان عن جريمة التسبب في إحداث حريق في قاعة الهيثم للمناسبات والذي أدى إلى وفاة وإصابة أكثر من 200 مواطن".

وأشار المركز إلى، أن "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة 343/ 3 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".