2024-12-12 10:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: يستضيف برنامج “هموم الناس” الذي يُعرض على شاشة تلفزيون الناصرية هذا الأسبوع، النائب الثاني لمحافظ ذي قار، السيد ماجد حميد العتابي، في حلقة خاصة تُناقش أبرز القضايا التي تشغل أهالي المحافظة. وفي الحلقة التي ستُبث اليوم الخميس عند الساعة 8:00 مساءً، سيتناول العتابي أبرز الملفات الخدمية والاقتصادية،...

The post تلفزيون الناصرية: برنامج “هموم الناس” يستضيف النائب الثاني لمحافظ ذي قار ماجد حميد العتابي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.