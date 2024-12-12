يار الله من القائم: الحدود العراقية مؤمنة بالكامل ولن نسمح بتهديدها

2024-12-12 11:25:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اكد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الخميس، ان الحدود العراقية مؤمنة بالكامل، لافتا الى عدم السماح بتهديدها.

وقال يار الله في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): ان "الحدود العراقية جيدة ومطمأنة ومؤمنة بالكامل".

واضاف، ان "الوضع في سوريا غير مستقر ولن نسمح بتهديد حدودنا"، مشيرا الى انه "تم تعزيز الحدود بخط دفاعي من الجيش والحشد".

واكد، ان "وزير الداخلية ابدى اهتماما كبيرا بالحدود السورية، اذ ان الجدار الكونكريتي والكاميرات وخط الدفاع موجود وقطعات الجيش والحشد، فضلا عن استمرار التعزيزات في الحدود من قبل وزارة الداخلية".

وتابع، "لا يوجد أي احتكاك مع القوات الموجودة بالجانب السوري".