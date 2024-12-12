2024-12-12 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس (12 كانون الأول 2024)، أن المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني استقبل ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني استقبل ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان".

وأضاف أن اللقاء تناول التطورات الإقليمية والساحة السورية خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

يشار إلى أن هذه الزيارة الثانية التي يجريها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق للمرجع الديني الشيعي الأعلى في البلاد اية الله السيستاني في غضون أكثر من شهر.