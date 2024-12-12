2024-12-12 11:30:17 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

حذر تقرير أممي من مخاطر تزايدِ معدلات الجفاف عالميا، بعد بلوغِ نسب التصحر 75 في المئة من أراضي العالم.ووضع التقرير العراق بين الدول الخمس الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية بسبب انخفاض مستوى الأمطار لمواسم متعددة فضلاً عن الاستمرار في استخدام وسائل الري التقليدية.وليد الموسوي مدير دائرة بيئة محافظة البصرة قال للحرة إن "التغيرات المناخية ظاهرة عالمية، العراق متأثر بها إلى حد التطرف نتيجة شح المياه وقلة الموارد المائية من دول المنبع".ودعا الموسوي إلى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تحد وتقلل من ظاهرة التصحر وانحسار الحزام الأخضر "وبالتالي إشاعة الثقافة لدى المواطنين أنفسهم على ضرورة الإستزراع وإدامة المزروعات والحفاظ عليها".



