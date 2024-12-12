اليوم.. أربع مواجهات في ختام الجولة الـ (11) من دوري نجوم العراق

2024-12-12 11:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتختتم اليوم الخميس، لقاءات الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري نجوم العراق، بكرة القدم للمحترفين، بإقامة أربع مواجهات تحتضنها ملاعب العاصمة بغداد.حيث يحل فريق دهوك ضيفاً على الحدود في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً على أديم ملعب الكرخ، بينما يستقبل فريق ديالى ضيفه الطلبة في ملعب المدينة الدولي في الساعة الخامسة مساءً.ويحتضن ملعب الشعب الدولي مواجهة القوة الجوية مع الوافد الجديد فريق الكرمة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وبذات التوقيت سيلتقي فريقا النفط وزاخو على أرض ملعب الكرخ.



