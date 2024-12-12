2024-12-12 11:36:04 - المصدر: ايشان

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي إنهم “كانوا على علم بحركة المسلحين في سوريا وأخبروا قيادتها السابقة”، مؤكدا أن غياب إرادة المقاومة أدى لما حدث. وأضاف سلامي في تصريح اليوم الخميس: “كنا على معرفة بتحركات المسلحين والتكفيريين في سوريا خلال الأشهر الأخيرة”، مشيرا إلى أن “البعض يتوقع من حرس الثورة القتال في المعركة بدل […]

ظهرت المقالة الحرس الثوري الإيراني يكشف سبب عدم تدخله في أحداث سوريا الأخيرة أولاً على ايشان.



