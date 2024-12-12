2024-12-12 11:36:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما لفتت إلى تساقط للأمطار والثلوج وانخفاض في درجات الحرارة بدءاً من الغد. وذكر بيان للهيئة، أن “غداً الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من المنطقة الشمالية وتساقط الثلوج فوق المرتفعات، […]

ظهرت المقالة توقعات حالة الطقس في العراق: ثلوج وتراجع بالحرارة بدءا من الغد أولاً على ايشان.



