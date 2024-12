2024-12-12 11:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل طفلاً من ضحايا الإرهاب، والمواطن المتكفّل برعايته •••••••••• استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الطفل اليتيم المصاب (عبد السلام) وهو من ضحايا الإرهاب البالغ من العمر 9 سنوات، يرافقه المواطن السيد منهل أحمد عكلة، المتكفل برعايته، وهو أحد منتسبي الجيش العراقي، بعد أن …

