2024-12-12 11:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر اعلن مصرف الرافدين، الخميس، اطلاق البطاقة الإلكترونيّة مجاناً لمنتسبي الأجهزة الامنية. وذكر بيان مقتضب للمصرف، ورد لـ عراق اوبزيرفر، انه “يطلق البطاقة الإلكترونية مجانا من دون رسوم لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية”.

