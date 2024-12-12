حزب كوردي ينفي اختلاس سكرتيره الخاص نحو مليون دولار ويهدد بملاحقة الكاذبين

2024-12-12 12:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر مكتب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد الحاج محمود، يوم الخميس، بيانًا رسميًا نفى فيه بشدة صحة الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتهم سكرتيره الخاص باختلاس مبلغ 950,000 دولار.

وأكد البيان الصادر عبر مدير مكتب حاج محمود، الخاص أمانج جمال، الذي اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن المكتب يحتفظ بحقه القانوني في ملاحقة الجهات التي تنشر هذه الادعاءات الكاذبة.

وجاء في البيان الذي حصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه: "الخبر المنشور على حساب أحد الصحفيين والذي يزعم اختلاس مبلغ 950,000 دولار من سكرتير السيد محمد حاجي محمود لا يمت للحقيقة بصلة، وهو جزء من دعاية مغرضة بعيدة عن القيم الأخلاقية التي نلتزم بها."

وأضاف البيان: "نؤكد رفضنا القاطع لهذه الادعاءات ونعتبرها محاولات لتشويه السمعة، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق الحسابات أو الصفحات التي نشرت هذه الادعاءات أو قامت بالترويج لها".

واختتم البيان بتوجيه تحذير شديد اللهجة للجهات المسؤولة عن نشر هذه الأخبار، مشددًا على أن المكتب لن يتهاون في اتخاذ الخطوات القانونية لضمان حماية سمعته وسمعة العاملين فيه.

وجاء البيان كجزء من جهود المكتب للرد على الشائعات والأخبار الزائفة التي تستهدف محمد حاجي محمود وفريقه، ويعكس الموقف الرسمي للمكتب التزامه بالشفافية والعمل وفق القيم الأخلاقية، مع تأكيده على ملاحقة المسؤولين عن التشهير قانونيًا.

و محمد حاجي محمود هو شخصية سياسية بارزة في إقليم كوردستان، ويحظى بتأثير كبير في الساحة السياسية، وتأتي هذه الاتهامات في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات لنشر الأخبار، ما يزيد من التحديات المتعلقة بالتحقق من صحة المعلومات ومواجهة الحملات المضللة.