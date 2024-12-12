فرض طوق أمني على "وادي الخاصة" بكركوك

2024-12-12 12:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر امني، اليوم الخميس (12 كانون الأول 2024)، بفرض طوق امني على وادي الخاصة في محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة امنية مشتركة فرضت طوق امني حول المنطقة الشرقية من وادي الخاصة قرب الرشاد في كركوك والتي تم استهدافها من قبل طائرات مقاتلة بصواريخ اكثر من مرة".

واضاف انه "وفق للبيانات الرسمية التي صدرت في ساعة متأخرة من مساء يوم امس بان الطائرات المقاتلة استهدفت مضافة وسط انباء اولية بان من 2-3 من ارهابيي داعش قتلوا والطوق الامني يأتي من اجل تامين الموقع ريثما تتم عملية التمشيط التي بدات فجر اليوم بشكل مباشر".

واشار الى انه "لايمكن التكهن بهوية من جرى قتله لكن وفق اخر معلومة بان من جرى استهدفه قيادي مهم فيما يعرف بولاية كركوك في داعش".

هذا واكد مصدر أمني، امس الأربعاء، ان طيران الجيش نفذ عملية في قاطع محافظة كركوك.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "طيران الجيش نفذ عملية قصف على أهداف تابعة لعناصر داعش الارهابي بالقرب من وادي الشاي في كركوك".

ولم تعرف بعد نتائج العملية، بانتظار بيان رسمي من خلية الاعلام الأمني.