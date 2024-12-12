العراق يشارك في اجتماعات عمومية الاتحاد الدولي للسيارات براوندا

2024-12-12 12:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتنطلق في العاصمة الراوندية، كيغالي، اليوم الخميس، اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسيارات الدولية FlA ، بمشاركة العراق المتمثلة برئيس الاتحاد المركزي، رائد البياتي، ويستمر الاجتماع على مدى 5 أيام بحضور رؤساء الاتحادات الرياضية من دول العالم كافة ويقام هذا التجمع في كيغالي عاصمة راوندا.وقال رئيس اتحاد اللعبة رائد البياتي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " مشاركة العراق في هذا الاجتماع تعبر عن هدف الاتحاد الراسخ لتطوير رياضة السيارات وانتشارها في جميع المدن العراقية"، مضيفاً أن" الاجتماع سيناقش العديد من الملفات التي تهم رياضة السيارات وسبل النهوض بها ".وأضاف البياتي :" سيتم خلال التواجد في الاجتماع، عقد لقاءات ودية مع رؤساء الاتحادات الرياضية الدولية وإقامة معسكرات متبادلة لغرض تبادل الخبرة والاحتكاك"، وعن نية العراق لاستضافة بطولات عالمية، أوضح البياتي ، أن " الاتحاد يسعى الى تحقيق هذا الهدف خلال العام المقبل".