ديالى.. الدوائر الحكومية تغادر الكهرباء الوطنية وتتجه إلى النظيفة

2024-12-12 12:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الطاقة في مجلس محافظة ديالى، يوم الخميس، عن بدء تنفيذ خطة تهدف إلى فك ارتباط الدوائر الحكومية بشبكة الكهرباء الوطنية، والاعتماد على الطاقة النظيفة.

وقال رئيس اللجنة، فارس الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "النقص المتكرر في تجهيز الكهرباء بالمحافظة بسبب تقليص إمدادات الغاز الإيراني وانقطاع الخطوط أدى إلى اتخاذ قرار بتحويل كافة الدوائر الحكومية إلى أنظمة طاقة شمسية".

وأضاف الجبوري أن "الخطة تشمل أيضا ربط القرى النائية بمنظومات الطاقة النظيفة، مما سيسهم في توفير أكثر من 200 ميغاواط للشبكة الوطنية".

وأشار الجبوري إلى أن "الاتفاق مع شركة ديالى للصناعات الكهربائية لتصنيع الألواح الشمسية وتوفير مستلزماتها بأسعار مدعومة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار البطاريات".