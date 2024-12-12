التومان الإيراني يهوي لمستوى تاريخي بعد سقوط الأسد

2024-12-12 12:25:07 - المصدر: شفق نيوز

‎شفق نيوز/ تسببت الإطاحة بنظام حكم بشار الأسد في سوريا بتداعيات كبيرة سياسية واقتصادية على إيران، ‎إذ تراجع سعر التومان بعد سقوط الأسد إلى مستوى قياسي في تعاملات يوم الخميس.

‎وفي العاصمة الإيرانية طهران قفز سعر الدولار الأميركي في السوق الموازية إلى أكثر من 740 ألف ريال، في حين بلغ السعر غير الرسمي لليورو أكثر من 770 الف ريال.

وفقد الريال الإيراني أكثر من 20 بالمئة من قيمته منذ بدء التوترات الأخيرة في سوريا ولبنان قبل اسابيع، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

‎ويخشى تجار العملة في إيران من احتمال وصول سعر الدولار إلى مليون ريال إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط لوقت أطول.

يذكر أن نظام بشار الأسد كان حليفا قويا لإيران، ويعتبر تغيير نظام الحكم في سوريا إضعافا ليس فقط للدور الإيراني في المنطقة وإنما لعقيدة السياسة الخارجية الإيرانية ككل.