الأمم المتحدة: العراق يجب ألا يكون ساحة لتصفية الحسابات

2024-12-12 13:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

قال ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، اليوم الخميس (12 كانون الأول 2024)، إن العراق يجب ألا يكون ساحة لتصفية الحسابات، فيما أشار إلى أن البلد يحتاج لقرارات جديدة تخدم الوضع الحالي لتجنب الأزمات.

وذكر الحسان خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في النجف الأشرف، وتابعته "بغداد اليوم": اليوم كان لنا لقاء مع المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، ومكانة المرجعية الدينية مهمة للأمم المتحدة، كما أن المرجع الأعلى حريص على العراق والحفاظ عليه من أي تجاذبات تحدث في المنطقة".

وأضاف" اليوم أطلعت المرجعية الدينية حول اللقاءات التي أجريت في أمريكا حول العراق، وناقشنا مع المرجعية سبل تجنب العراق أي تجاذبات تضر به، كما أن هناك تنسيق مباشر مع اليونامي والحكومة العراقية.