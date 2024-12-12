انتحار شابين وانتشال جثة طفل مفقود منذ أيام في حوادث متفرقة في بغداد

2024-12-12 13:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (12 كانون الأول 2024)، عن تسجيل عدد من الحوادث الأمنية المتفرقة في العاصمة بغداد، بينها حالتا انتحار لشابين اثنين، وانتشال جثة طفل مفقود منذ عدة أيام.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "شابا تولد 1994، انتحر بأسلوب حرق نفسه داخل داره، مستخدما مادة النفط ضمن منطقة الدسيم شرق العاصمة، بسبب وفاة شقيقه على حد قول ذويه".

وأضاف المصدر أن "شابا تولد 1992 انتحر أيضا، بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس، داخل داره ضمن منطقة حي الاعلام في جانب الكرخ، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى معاناته من حالة نفسية".

وفي حادثة منفصلة، أكد المصدر، انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 12 سنة، وجدت طافية داخل مشروع القناة" مبيناً أنه "مفقود منذ عدة أيام، وقام ذووه بتوزيع مناشير عن فقدانه ضمن منطقة حي البساتين التابعة للشعب".



