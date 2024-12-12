شرطة البصرة: القبض على مطلقي النار باتجاه دورية النجدة

2024-12-12 13:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الخميس (12 كانون الأول 2024)، القبض على متهمين بعد حادثة إطلاق نار استهدفت دورية نجدة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "دورية نجدة تابعة لقاطع نجدة المعقل تعرضت لحادث إطلاق نار فجر اليوم، في منطقة ياسين خريبط مقابل دار العدالة".

واضافت ان "الهجوم نفذه شخصان يستقلان دراجتين ناريتين، وأسفر عن إصابة ثلاثة من منتسبي الدورية"، مبينة أن "المصابين يتلقون العلاج في مستشفى الفيحاء العام، حيث وصفت حالتهم بالمستقرة".

واشارت الى انه "وبعد جهود ميدانية مكثفة، تمكنت قوة مشتركة من شعبة إجرام المعقل، من إلقاء القبض على المتهمين في دور التجاوز بمناطق گرمة علي وياسين خريبط"، مبينة انه "تم ضبط دراجتين ناريتين بدون لوحات تسجيل، كمية من الحبوب المخدرة، وسلاح ناري بحوزتهم".

وأكدت القيادة "إحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، مشددة على "التزامها بمواصلة الجهود لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة بكل أشكالها".