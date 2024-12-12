مؤتمر وزراء الصحة العرب في بغداد... تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات الصحية

2024-12-12 13:40:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ وسام الملا

استضافت العاصمة بغداد، اليوم الخميس، مؤتمر مجلس وزراء الصحة العرب، والذي انعقد في مرحلة حاسمة لمناقشة التحديات الصحية التي تواجه الدول العربية.

وقال وزير الصحة الأردني فراس إبراهيم الهواري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نوجه كل الشكر الى العراق الشقيق لاستضافته مؤتمر مجلس وزراء الصحة العرب في هذه المرحلة المهمة"، مشيرا الى "جهود وزارة الصحة العراقية والوزير صالح الحسناوي من اجل انعقاد المؤتمر في ظل الظروف المهمة وطرح جميع القضايا والتحديات العربية".

وأضاف، أن "المنطقة تمر بأزمات سياسية وصحية ولا بد من عقد اجتماع لوزراء الصحة العرب، بغية وضع الخطط، وتقديم المشاركة والدعم لجميع الدول التي تعاني من تحديات في مجال الصحة".

وأشار، الى أن "جائحة كورونا أثبتت ،أنه لا يمكن العيش بمعزل عن الدول الاخرى، لذا على المحيط العربي تبادل الخبرات ووضع الخطط المشتركة لتقديم الحماية للمواطن"، منوها بأن "جميع الدول العربية أزماتها مطروحة للنقاش من اجل الخروج بأفكار وقرارات مهمة".

من جانبه أكد ، وزير الصحة المصري، رئيس المجلس التنفيدي لمجلس وزراء الصحة العرب خالد عبد الغفار، على "الاستجابة السريعة لتوفير الاحتياجات الطبية الى فلسطين"، مبينا أن "مصر ملتزمة بمد يد العون الى فلسطين".

وأشاد، "بالدول العربية، وتضامنها مع فلسطين"، داعيا "الأعضاء كافة الى الاستمرار في تقديم المساعدات الى الشعب الفلسطيني".

وطالب، "بالاطلاع على احتياجات الشعب اللبناني وتقديم الدعم اللازم، فضلاً عن الصومال وما تتعرض له من سيول، واليمن الشقيق من نقص في الدواء"، لافتا الى "التأكيد على التعاون مع الدول الأعضاء لتقديم المساعدة لسوريا".

وتابع، أنه "استكمالاً لجهود الوكالة العربية للدواء، اتخذت مصر كافة الإجراءات لتكون منبراً لوضع الخبرات في صناعة الدواء، فيما قدم الشكر لجميع القائمين على إنجاح مجلس وزراء الصحة العرب".