2024-12-12 13:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

النجف / عراق اوبزيرفر قال ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، اليوم الخميس (12 كانون الأول 2024)، إن العراق يجب ألا يكون ساحة لتصفية الحسابات، فيما أشار إلى أن البلد يحتاج لقرارات جديدة تخدم الوضع الحالي لتجنب الأزمات. وذكر الحسان خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في النجف الأشرف، …

The post الحسان: اليوم أطلعت المرجعية الدينية حول اللقاءات التي أجريت في أمريكا حول العراق first appeared on Observer Iraq.