2024-12-12 14:00:05 - المصدر: ايشان

نشر رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، مقالا حول تطورات المنطقة، فيما شدد على العودة إلى رؤية مرجع الطائفة، السيد علي السيستاني بشأن الوطن والدولة والعلاقة بالمواطن. أدناه نص المقال كما ورد في صحيفة “الشرق الأوسط”: لا يمكن أن نطلق على ما يجري حالياً في منطقة الشرق الأوسط وعلى ساحة الصراع المحتدم سوى زلازل من شأنها […]

ظهرت المقالة الكاظمي: لابد من العودة إلى رؤية السيد السيستاني بشأن الوطن والدولة أولاً على ايشان.



