2024-12-12 14:00:05 - المصدر: ايشان

أفاد مصدر رفيع المستوى، اليوم الخميس، بأن العراق يقود مبادرة مع الأردن والإمارات بشأن الوضع الحالي في سوريا، عقب سيطرة الفصائل المسلحة على البلاد، وهروب الرئيس السوري بشار الأسد. وقال المصدر لمنصة “إيشان”، إن “العراق يقود مبادرة جديدة مع الاردن والامارات مع الوضع الجديد بسوريا”. وأضاف أن “المبادرة تأتي وفق شروط العراق التي تتضمن ⁠حماية […]

ظهرت المقالة العراق يقود مبادرة مع الأردن والإمارات بشأن سوريا: وفق شروط بغداد أولاً على ايشان.



