وزير الدفاع الألماني يؤكد التزام بلاده بمواصلة دعم العراق وإقليم كردستان

2024-12-12 14:00:05 - المصدر: كونا

أربيل - 12 - 12 (كونا) –- أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الخميس التزام بلاده بمواصلة دعم وتوسيع التعاون المشترك مع العراق وإقليم كردستان في جميع المجالات.جاء ذلك خلال مباحثات أجراها بيستوريوس مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني تناولت تطورات الأوضاع في سوريا وآثارها وتداعياتها على مهام قوات التحالف الدولي للقضاء على "الارهاب" وتعزيز الأمن.ولفت الوزير الالماني وفق بيان صادر عن رئاسة اقليم كردستان إلى الدور المهم الذي تؤديه قوات بلاده في إقليم كردستان ضمن قوات التحالف الدولي مؤكدا استمرار هذا الدور بما يخدم مصلحة وتطلعات الإقليم نحو مستقبل آمن ومستقر.ونقل البيان عن رئيس الإقليم شكره وتقديره للدعم المستمر الذي تقدمه ألمانيا للعراق وإقليم كردستان في جميع المجالات وتوحيد قوات البيشمركة.وفي مؤتمر صحفي عقب لقائه بارزاني جدد بيستوريوس الذي يرافقه أعضاء من البرلمان الاتحادي ومسؤولون عسكريون ودبلوماسيون دعم بلاده لقوات البيشمركة في إطار التعاون القائم بين الطرفين.وقال ردا على سؤال حول التطورات الأخيرة في سوريا "نحن سنراقب التحولات الجديدة في سوريا قبل أن نحدد موقفنا من الحكومة هناك" مشيرا إلى أن الوضع في سوريا كان في صلب مباحثاته مع رئيس إقليم كردستان.ووصل الوزير الالماني إلى إربيل في وقت سابق اليوم قادما من بغداد بعد اجرائه مباحثات مع مسؤولين عراقيين تناولت التعاون المشترك للقضاء على الإرهاب.وكانت الحكومة الالمانية قررت تمديد مهام قواتها بالعراق وإقليم كردستان حتى نهاية عام 2026 بواقع 500 جندي كحد أقصى وذلك من أجل تمكين القوات المسلحة وقوات الأمن العراقية بطريقة مستدامة من ضمان الأمن والاستقرار في العراق ومنع عودة تنظيم (داعش).يذكر أن المانيا عضو في التحالف الدولي ضد داعش منذ 2014 وقدمت الدعم للعراق وإقليم كردستان من خلال ردع الإرهاب وتدريب وتأهيل القوات العراقية وقوات البيشمركة إلى جانب مشاركتها في تقديم معلومات استخباراتية في جرائم داعش وكذلك إعادة اعمار المناطق المحررة.ومنذ عام 2020 تسهم ألمانيا في توفير المراقبة الجوية وجمع المعلومات في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو) لمساعدة قوات البيشمركة والقوات العراقية. (النهاية) ص ب ر / ف س