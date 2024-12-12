عاجل X

العلم السوري الجديد... ماذا تعرف عن "ألوان الحرية"؟ العلم السوري الجديد... ماذا تعرف عن "ألوان الحرية"؟ نسخ الرابط 2024-12-12 14:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية رفع العلم السوري الجديد في ساحة الأمويين في دمشق، في 12 ديسمبر الحالي (رويترز) يعد مسلسل باب الحارة أحد أشهر المسلسلات العربية، ولعله أشهر مسلسل سوري على الإطلاق، أنتجت الأجزاء الخمسة الأولى منه في الفترة ما بين عامي 2006 و2010، ثم توقف ليعود في عام 2014، إلا أن شعبية المسلسل بدأت تتراجع بعد جزئه الرابع، وبدأت تنهار بعد جزئه السادس، لأسباب عدة، منها رحيل عدد من كبار نجومه، واتهامات بـ"تسييس المسلسل"، واستهلاك الفكرة التي باتت تتكرر في غالب الأعمال التي تناولت البيئة الشامية.

في الأجزاء الخمسة الأولى من المسلسل التي أنتجت قبيل اندلاع الثورة السورية، كان يظهر إلى جانب العلم الفرنسي علم المعارضة السورية، الذي أصبح اليوم هو العلم السوري الجديد، لكن في الأجزاء التي أنتجت من المسلسل المذكور بعد الثورة السورية استبدل علم الثورة بعلم نظام الأسد، الذي كان هو العلم الرسمي لسوريا قبل الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024. فلماذا كان العلم الجديد يظهر سابقاً في "باب الحارة"، وما تاريخه وما الأعلام التي استخدمتها سوريا بعد سقوط الخلافة العثمانية؟ العلم الأول في الـ30 من سبتمبر (أيلول) 1918 انسحبت الحامية التركية من دمشق، بعد تقدم قوات الثورة العربية الكبرى، فقام الأمير سعيد الجزائري برفع علم الثورة العربية في دمشق وإنزال العلم العثماني، وبقي هذا العلم علم سوريا حتى تاريخ الثامن من مارس (آذار) 1920، وذلك عند إعلان استقلال سوريا رسمياً عن الدولة العثمانية.

علم الثورة العربية كان يتألف من أربعة ألوان، شريط أسود فوق، وشريط أبيض في الأسفل، يتوسطهما شريط أخضر، وعلى الجانب مثلث أحمر اللون.

في الثامن من مارس (آذار) 1920، أعلن قيام المملكة العربية السورية، واستخدم علم جديد يمثل المملكة الجديدة، العلم الجديد كان بنفس شكل وألوان علم الثورة العربية، لكن المثلث الأحمر الجانبي تتوسطه نجمة بيضاء، لكن هذا الأمر لم يستمر سوى أشهر قليلة، ففي الـ24 من يوليو (تموز) 1920 دخلت القوات الفرنسية دمشق بعد انتصارها في معركة ميسلون الجديدة، وأعلن الانتداب الفرنسي على سوريا، وبذلك انتهت المملكة العربية السورية، وانتهى معها العلم الذي لم يعش سوى أشهر.

بعد دخول الفرنسيين إلى دمشق اختير علم جديد لسوريا، وهو عبارة عن مستطيل أزرق اللون، يتوسطه هلال أبيض، وفي زاويته العليا علم فرنسي مصغر. 11 أعلام سوريا المختلفة بعد العهد العثماني " style="background-image: url('/sites/all/themes/independent_v2/img/blank.gif');"> " style="background-image: url('/sites/all/themes/independent_v2/img/blank.gif');"> " style="background-image: url('/sites/all/themes/independent_v2/img/blank.gif');">

1/11 علم الثورة العربية الكبرى، رفع في دمشق بعد إنزال العلم التركي عام 1918 (مواقع التواصل)

علم الثورة العربية الكبرى، رفع في دمشق بعد إنزال العلم التركي عام 1918 (مواقع التواصل) 2/11 علم المملكة العربية السورية، استخدم لأشهر عدة فقط بين مارس ويوليو 1920 (مواقع التواصل)

علم المملكة العربية السورية، استخدم لأشهر عدة فقط بين مارس ويوليو 1920 (مواقع التواصل) 3/11 علم الانتداب الفرنسي على سوريا (مواقع التواصل)

علم الانتداب الفرنسي على سوريا (مواقع التواصل) 4/11 علم دولة دمشق التي أراد الفرنسيون تأسيسها (مواقع التواصل)

علم دولة دمشق التي أراد الفرنسيون تأسيسها (مواقع التواصل) 5/11 علم دولة حلب التي أراد الفرنسيون تأسيسها (مواقع التواصل)

علم دولة حلب التي أراد الفرنسيون تأسيسها (مواقع التواصل) 6/11 علم دولة جبل العلويين التي أراد الفرنسيون تأسيسها (مواقع التواصل)

علم دولة جبل العلويين التي أراد الفرنسيون تأسيسها (مواقع التواصل) 7/11 علم دولة جبل الدروز التي أراد الفرنسيون تأسيسها (مواقع التواصل)

علم دولة جبل الدروز التي أراد الفرنسيون تأسيسها (مواقع التواصل) 8/11 علم دولة هاتاي التي أراد الفرنسيون تأسيسها (مواقع التواصل)

علم دولة هاتاي التي أراد الفرنسيون تأسيسها (مواقع التواصل) 9/11 علم سوريا أثناء الوحدة مع مصر، وفي الفترة من 1980 حتى 2024 (مواقع التواصل)

علم سوريا أثناء الوحدة مع مصر، وفي الفترة من 1980 حتى 2024 (مواقع التواصل) 10/11 علم سوريا في الفترة ما بين 1963 وحتى 1980 (مواقع التواصل)

علم سوريا في الفترة ما بين 1963 وحتى 1980 (مواقع التواصل) 11/11 علم استقلال سوريا عن فرنسا، وعلمها الحالي منذ الثامن من ديسمبر 2024 (مواقع التواصل)



دويلات وألوان

بعد أشهر من دخول فرنسا إلى سوريا ولبنان وبدء استقرارها في البلدين، قررت الإدارة الفرنسية تقسيم البلدين إلى ست دويلات، وهي دولة دمشق، ودولة حلب، ودولة جبل العلويين، ودولة لبنان الكبير، ودولة هاتاي، ولكل دولة من هذه الدول علم خاص بها له مزيج من الألوان، سنرفق في نهاية المقالة صورة لعلم كل دولة من هذه الدول، إلا أن هذه التقسيمة لاقت رفضاً شعبياً واسعاً فألغيت، وبقي العلم السوري هو نفسه علم الانتداب الفرنسي الأزرق ذو الهلال الأبيض.

استمرت التظاهرات والمقاومة المسلحة ضد الوجود الفرنسي في سوريا لسنوات عدة، وفي عام 1930 وافق الفرنسيون على قيام "الجمهورية السورية الأولى"، التي اعتمدت في دستورها علماً جديداً لسوريا، وهو عبارة عن مستطيل طوله ضعف عرضه، يحتوي على أربعة ألوان، في الأعلى شريط أخضر، وفي الأسفل شريط أسود، يتوسطهما شريط أبيض يحتوي على ثلاث نجوم حمراء، وهو العلم ذاته الذي استخدمته الثورة السورية في عام 2011، وأصبح العلم الرسمي لسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وهو العلم نفسه الذي كان يظهر في مسلسل باب الحارة، ويحمله "الثوار" ضد الفرنسيين، واستبدل في المسلسل بعلم النظام السوري بعد الثورة، مما سبب جدلاً لأن علم النظام السوري لم يكن موجوداً في فترة الانتداب الفرنسي لسوريا.

وعلى رغم اعتماده في عام 1930، إلا أنه رفع للمرة الأولى في دمشق يوم الـ11 من يونيو (حزيران) 1932، واعتمد كعلم رسمي لسوريا بعد استقلالها عن فرنسا في الـ17 من أبريل (نيسان) 1946، ويسمى أيضاً بـ"علم الاستقلال".

بالنسبة إلى ألوان العلم السوري الجديد، فاللون الأخضر يشير إلى فترة حكم "الخلفاء الراشدين"، والأبيض يمثل الراية التي كانت معتمدة لدى الدولة الأموية التي اتخذت من دمشق عاصمة لها، فيما يشير العلم الأسود إلى راية الدولة العباسية في بغداد، أما نجومه الحمراء الثلاث، فتشير إلى التنوع العرقي والطائفي الموجود في سوريا.

الجمهورية المتحدة وما بعدها

بقي علم الاستقلال علماً رسمياً لسوريا حتى قيام "الجمهورية العربية المتحدة"، إثر اتحاد سوريا ومصر عام 1958، ليتم اعتماد علم جديد لسوريا، وهو نفسه العلم الذي كان يستخدمه نظام الأسد قبل سقوطه، والنجمتان الخضراوتان بوسطه ترمزان للوحدة بين الدولتين.

في الـ28 من سبتمبر (أيلول) 1961 انهارت الوحدة بين سوريا ومصر، فعادت سوريا لاستخدام علمها القديم (علم الاستقلال، علم الثورة السورية)، واستمر الوضع كما هو عليه حتى وصول حزب البعث العربي الاشتراكي إلى الحكم في سوريا، وقيام ما يسمى "ثورة الثامن من آذار"، وذلك في الثامن من مارس 1963، إذ أضاف حزب البعث نجمة جديدة لعلم الوحدة مع مصر واعتمده علماً جديداً لسوريا، فأصبح العلم نفسه علم النظام السوري السابق، لكن بثلاث نجمات، ترمز إلى شعار حزب البعث "وحدة، حرية، اشتراكية"، وبقي هذا العلم علماً لسوريا حتى عام 1980.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)



من البعث حتى السقوط

في الـ29 من مارس (آذار) 1980، قرر رئيس نظام الأسد الأب (حافظ) تغيير العلم السوري، فأزال منه نجمة، وبقيت نجمتين، واستمر استخدام هذا العلم بتمثيل سوريا رسمياً حتى الثامن من ديسمبر 2024، ليلة سقوط نظام الأسد وحكم البعث.

وفي الـ15 من مارس 2011، خرجت تظاهرات في سوق الحميدية بالعاصمة دمشق، تطالب بإصلاحات سياسية، وبعد توسع الاحتجاجات لتشمل مدناً أخرى، رفع "علم الاستقلال" للمطالبة بـ"الاستقلال عن حزب البعث"، وأصبح هذا العلم رمزاً للثورة السورية، وتستخدمه أحزاب وتجمعات المعارضة السورية في محافلها، وبعد سقوط نظام الأسد أصبح العلم الرسمي للجمهورية العربية السورية.

وفي شأن اعتماد العلم السوري الجديد لدى الأمم المتحدة، أوضح مصدر مطلع لـ"اندبندنت عربية" أن ذلك سيتم قريباً بعد إجراء "بعض التنسيق"، مضيفاً أنه "سيلغى علم النظام السابق بصورة كلية حتى من الرموز التعبيرية في الهواتف، ويستبدل بعلم سوريا الجديد".





