تحذير من موجات الانجماد في العراق الاسبوع المقبل

2024-12-12 14:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر خبير التنبؤات الجوية الجوية صادق عطية، يوم الخميس، من تشكل موجات الانجماد بمناطق ومدن في العراق اعتبارا من الأسبوع المقبل حيث من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وحذر عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من موجات من الانجماد الأرضي(الصقيع frost) شمال وغرب وبعـض مناطق وسط البلاد.

وأضاف أنه "صباح ايام الاسبوع المقبل تستوجب الحذر للمزارعين وكذلك سالكي الطرق الخارجية.

وكان الراصد الجوي علي الجابر الزيادي قد توقع يوم الثلاثاء الماضي، وقوع البلاد تحت تأثير موجة برد شديدة مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى تشكل منخفضات جوية ممطرة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز؛ إن "ملامح خرائط الطقس بدأت تشير عن عودة تشكل منخفضات ممطرة عميقة ابتداءً من 20 كانون الأول/ديسمبر الحالي وتزداد مطلع الشهر المقبل وقد تتشكل أمطار غزيرة في مناطق مختلفة وتضعف في أجزاء أخرى".

وأضاف؛ أن "هذه التغييرات تبقى تحت المتابعة"، فيما قال ان "البلاد على موعد باستقبال موجة برد شديدة تدريجياً مطلع الأسبوع القادم يوم الأحد وتزداد قوتها لاحقاً".

كما حذر الزيادي من "برودة الجو بشكل محسوس في أغلب المناطق وقد تسجل درجات الحرارة مستويات متدنية تقارب الصفر المئوي ساعات الفجر في مناطق مختلفة وفرص سقوط ثلوج وصقيع خاصة غرب وشمال البلاد".

واشار الراصد الجوي إلى أن "درجات الحرارة العظمى تلامس (13/17) مئوية نهاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتعتبر هذه الموجة سنوية تعرف بـ(برد المربعانية) تسبقها أمطار فجر الجمعة المقبل".