خلية الإعلام الأمني تعلن تدمير 8 أوكار لعصابات داعش في سلسلة جبال حمرين

2024-12-12 15:10:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، تدمير 8 أوكار لعصابات داعش في سلسلة جبال حمرين.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني واضحة في ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، إذ تعمل قيادة العمليات المشتركة على تنسيق العمل الأمني والاستخباري لمطاردة فلول عصابات داعش الإرهابية في مختلف القواطع من بينها في المناطق ذات الطابع الجغرافي المعقد".

واضاف، ان "العمل الأمني والاستخباري المشترك بين الأجهزة والدوائر الاستخبارية اصبح له دور كبير في دك أوكار الإرهابيين وتتعقب عناصره، ومن خلال معلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي ومديرية الاستخبارات العسكرية والمديرية العامة للاستخبارات والامن، بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذت صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات سزنا كرفان ضربات جوية استهدفت خلالها 8 مضافات لعصابات داعش الإرهابية المنهزمة في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".

وتابع، "تم تدمير جميع المضافات المستهدفة والتي تستخدمها مفارز داعش الارهابية كمناطق ايواء وتنقل وخزن للاسلحة والأعتدة"، مبينا ان "القوات الامنية الامنية البطلة تعمل بحرص كبير على ادامة الضغط على الإرهاب أينما يكون".