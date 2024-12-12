المندلاوي يهنئ السعودية باستضافة كأس العالم 2034

2024-12-12 15:15:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

هنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الخميس، المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034.

وقال المندلاوي في تدوينة على منصة "اكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "يسرني أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية، باختيارها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034".

وأضاف أننا "نعد هذا الإنجاز تاريخياً للمملكة والرياضة العربية والآسيوية، ونجاحاً يعكس الجهود الاستثنائية في إدارة هذا الملف، وخطوة كبيرة في مسار تعزيز مكانة المنطقة وبيان قدرتها على تنظيم الفعاليات العالمية بأعلى المستويات، بعد النجاح القطري المتميز في استضافة البطولة عام 2022".

وأشار إلى "أننا في العراق وعلى المستويين الحكومي والشعبي، نؤكد دعمنا ومساندتنا للأشقاء في المملكة العربية السعودية، واستعدادنا لتقديم كل الإسهامات التي من شأنها إنجاح هذا الحدث الكروي العالمي"، معبراً عن "التمني لهم بالتوفيق في تنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم تعكس روح الضيافة العربية، وقيم السلام والمحبة، وتعزز من مكانة الرياضة كجسر للتقارب بين الشعوب".