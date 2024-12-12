وزير الكهرباء: عصابات داعش دمرت 9 محطات إنتاج وأخرى للتوزيع

2024-12-12 15:20:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الخميس، أن عصابات داعش الإرهابية دمرت 9 محطات إنتاج و40 خطاً للنقل الفائق ومئات محطات التوزيع، فيما أشار الى أن الوزارة نجحت في إعادة أغلبهن للخدمة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة الكهرباء، أقامت احتفالية مركزية بمناسبة الذكرى السابعة ليوم ‏النصر العظيم، برعاية وحضور وزير الكهرباء، زياد علي فاضل ‏وبمشاركة وكلاء الوزارة والمدراء العامين وجمع غفير من منتسبي الوزارة".‏

وأضاف، أن "الوزير ألقى كلمة بهذه المناسبة استذكر فيها التضحيات العظيمة التي قدمها ‏أبطال القوات المسلحة والحشد الشعبي المقدس في معركة التحرير"، مشيداً "بدور ‏ملاكات الوزارة الهندسية والفنية التي كانت خلف المقاتلين مباشرة في إعادة إعمار ‏ما دمره الإرهاب".‏

وأشار فاضل إلى "حجم الدمار الذي خلفته عصابات داعش الإرهابية في البنى التحتية ‏للكهرباء، حيث طال التخريب (9) محطات رئيسة للطاقة الكهربائية و(40) خطاً ‏للنقل الفائق"، مؤكداً أن "إرادة البناء والإعمار كانت أقوى من محاولات التخريب ‏والتدمير".‏

ووجه الوزير، "تحية إجلال وإكبار إلى الأبطال المرابطين ‏على الحدود مع سوريا"، لافتا الى أنهم "يشكلون سداً منيعاً في وجه أي محاولات إرهابية ‏تستهدف أمن واستقرار العراق". ‏