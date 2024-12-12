"سيسنا كارافان" العراقية تدمر 8 مضافات لداعش في سلسلة جبال حمرين.. فيديو

2024-12-12 15:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، يوم الخميس، عن تدمير 8 مضافات لتنظيم "داعش" في سلسلة جبال حمرين بواسطة طائرات "سيسنا كارافان".

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها تواصل تنسيق العمل الأمني والاستخباري لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية في مختلف القواطع، بما في ذلك المناطق ذات التضاريس الجغرافية المعقدة.

وأوضحت أن التعاون الأمني والاستخباري المشترك بين الأجهزة والدوائر الاستخبارية لعب دوراً مهماً في دك أوكار الإرهابيين وتعقب عناصرهم.

وأضافت القيادة أنه استناداً إلى معلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، ومديرية الاستخبارات العسكرية، والمديرية العامة للاستخبارات والأمن، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو ضربات جوية باستخدام طائرات "سيسنا كارافان"، وقد استهدفت الضربات 8 مضافات لعصابات داعش الإرهابية المنهزمة في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك.

وأكدت القيادة أن الضربات أسفرت عن تدمير جميع المضافات المستهدفة، التي كانت تُستخدم من قبل مفارز داعش الإرهابية كمناطق إيواء وتنقل وتخزين للأسلحة والعتاد.