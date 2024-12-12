2024-12-12 15:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس (12 كانون الأول 2024)، تفاصيل ضربة طيران الجيش للإرهابيين في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "صقور الجو الشجعان، ومن خلال معلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي ومديرية الاستخبارات العسكرية والمديرية العامة للاستخبارات والامن، بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذوا بواسطة طائرات سزنا كرفان، ضربات جوية استهدفت خلالها 8 مضافات لعصابات داعش الإرهابية المنهزمة في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".

وأضافت الخلية أن "الضربة أسفرت عن تدمير جميع المضافات المستهدفة والتي تستخدمها مفارز داعش الإرهابية كمناطق إيواء وتنقل وخزن للأسلحة والأعتدة".

وكان أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بفرض طوق امني على وادي الخاصة في محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة امنية مشتركة فرضت طوق امني حول المنطقة الشرقية من وادي الخاصة قرب الرشاد في كركوك والتي تم استهدافها من قبل طائرات مقاتلة بصواريخ اكثر من مرة".

واضاف انه "وفق للبيانات الرسمية التي صدرت في ساعة متأخرة من مساء يوم امس بان الطائرات المقاتلة استهدفت مضافة وسط انباء اولية بان من 2-3 من ارهابيي داعش قتلوا والطوق الامني يأتي من اجل تامين الموقع ريثما تتم عملية التمشيط التي بدات فجر اليوم بشكل مباشر".

وأشار الى انه "لا يمكن التكهن بهوية من جرى قتله لكن وفق اخر معلومة بان من جرى استهدافه، قيادي مهم فيما يعرف بولاية كركوك في داعش".

هذا واكد مصدر أمني، امس الأربعاء، ان طيران الجيش نفذ عملية في قاطع محافظة كركوك.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "طيران الجيش نفذ عملية قصف على أهداف تابعة لعناصر داعش الإرهابي بالقرب من وادي الشاي في كركوك".



















