2024-12-12 15:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداوله أسهما بأكثر من 4 مليارات دينار خلال تنظيمه خمس جلسات تداول في الأسبوع الثاني من شهر كانون الاول الجاري.

ووفقا لمؤشرات السوق فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (6) مليارات سهم بقيمة مالية تجاوزت 4 مليارات دولار.

اغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (1030.36) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1031.40) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (0.10%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

واغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (1149.41) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1146.95) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.21%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

نفذت خلال الأسبوع (2731) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.