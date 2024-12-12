2024-12-12 15:54:04 - المصدر: ايشان

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان بلدتين سوريتين على إخلائهما، الخميس، بهدف “ضمهما إلى المناطق العازلة”. وذكرت وسائل إعلام عربية أن القوات الإسرائيلية تقدمت في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وأمرت سكان بلدتين بالرحيل عنهما بهدف “ضمهما إلى المناطق العازلة عند الشريط الحدودي” بين البلدين. وبحسب مصادر ميدانية، توغل الجيش الإسرائيلي في بلدتي الحضر والحميدية وقرية أم […]

ظهرت المقالة الكيان يجبر سكان بلدتين سوريتين على الرحيل أولاً على ايشان.



