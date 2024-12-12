2024-12-12 15:54:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ433 على القطاع إلى 44.835 قتيلا، و106.356 مصابا. وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 قتيلا و 99 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع […]

ظهرت المقالة صحة غزة تنشر حصيلة جديدة لضحايا قصف الاحتلال المتواصل لليوم الـ433 أولاً على ايشان.



