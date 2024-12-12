2024-12-12 15:54:04 - المصدر: ايشان

أكد ممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، الخميس، أن المرجعية الدينية حريصة على العراق والحفاظ عليه من أي تجاذبات تحدث في المنطقة. وقال الحسان، خلال مؤتمر صحفي، إن “هذه الزيارة هي الثانية إلى المدينة القريبة من كل قلوب المسلمين، وتضمنت لقاء السيد محمد رضا السيستاني وتأتي هذه الزيارة ضمن التواصل المستمر بين الـيونامي والمكونات […]

ظهرت المقالة الحسان: المرجع الأعلى حريص على العراق والحفاظ عليه أولاً على ايشان.



