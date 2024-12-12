مجلس القضاء الاعلى يشارك في المؤتمر العلمي الحادي عشر والدولي الثالث المنعقد في بيت الحكمة

2024-12-12 16:15:18 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق





شارك مجلس القضاء الاعلى في المؤتمر العلمي الحادي عشر والدولي الثالث لقسم الدراسات الاجتماعية المنعقد في بيت الحكمة العراقي.





وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المؤتمر حضــره رئيس الادعاء العام السيد نجم عبد الله، والمشرف القضائي القاضي ناصــر عمران والذي استمر لمدة يومين 11-12/ 12/ 2024، لمناقشة الهجـرة واللجــوء والتحديات الإنسانية بين المسؤولية الدولية والالتزامات الوطنية وتحت شعار حلول مستدامــة وسياسات مجتمعيـة لحوكمة الهجـرة واللجــوء".





وأضاف أن "القاضي ناصر عمران ممثلا عن مجلس القضاء الاعلى ناقش رؤية المجلس حول موضوع الهجــرة والاقامـــة في الجلسة العلمية الاولى التي انطلقت يوم امس الاربعاء الموافق 11/ 12/ 2024، لافتا إلى أن مجلس القضاء الاعلى قدم اربعة بحوث في المؤتمر وهي (اثر الهجرة غير الشرعية في تنامي جريمة الاتجــــــار بالبشـــر– المعالجـة الاعلامية للهجرة غير الشرعيــــة– التهريب الرقمي للمهاجرين– دور القضاء الإقليمي في مواجهة الجرائـــــم المرتكبـــة من قبل المهاجــريــن)".



