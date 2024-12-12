2024-12-12 16:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةأكد الفنان رائد محسن، اليوم الخميس، أن مهرجان بغداد الدولي للمسرح، شهد تقارباً فكرياً بين الأعمال المشاركة.وقال محسن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مهرجان بغداد الدولي للمسرح هذا العام تضمن مشاركة العديد من الأعمال المسرحية العربية والعالمية والمحلية وشهد تقارباً فكرياً بين الأعمال المشاركة، وبالتالي تحدث عملية تأثير وتأثر وهي قضية مهمة في نشر الثقافة المسرحية"، موضحا، أن "هكذا مهرجانات تسمح بتوفر تبادل للخبرات والثقافات".وأضاف محسن، أن "العروض العربية والأجنبية والعراقية، من شأنها أن تنتج ثقافات جديدة قائمة بذاتها، أي أن لكل عرض مسرحي هويته وشخصيته التي تعبر عن واقع المجتمع القادم منه".وأوضح، "نحن الآن في زمن ثقافة العنف والحروب والموت والدمار، وهي منتشرة بشكل واضح وكبير، والناس البسطاء العزل يقتلون بدم بارد في غزة ولبنان بينما العالم يتفرج"، منبها في الوقت نفسه إلى، أن "المسرح يحاول أن ينشر السلام والطمأنينة والمحبة والثقافة والذائقة".وتابع، "ومن مقومات العرض الحديث أن يكون على تماس مع الجمهور والمجتمع، حيث قيل قديما إن المسرح مرأة للمجتمع، والمسرحية التي لا تطرح هموم محيطها فإنها تحكم على نفسها بالموت".