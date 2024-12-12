توريس يلحق بميسي في قائمة مميزة لبرشلونة

2024-12-12 16:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، اليوم الخميس (12 كانون الأول 2024)، عن نجم برشلونة، تحقيق فيران توريس رقما مميزا، خلال الانتصار على بوروسيا دورتموند في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الشبكة، فإن "3 لاعبين سبقوا توريس بتسجيل هدفين بعد مشاركتهم كبدلاء في مباراة بدوري أبطال أوروبا بقميص برشلونة، وهم: ميسي ضد شاختار دونيتسك عام 2008، كريستيان تيلو ضد باير ليفركوزن عام 2012، وإيفان راكيتيتش ضد باتي بوريسوف عام 2015".

وسجل توريس هدفين في المباراة بالدقيقتين 75 و85، وذلك عقب مشاركته كبديل لليفاندوفسكي في الدقيقة 71.

ورفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 12 نقطة ليتراجع إلى المركز التاسع.

المصدر: وكالات