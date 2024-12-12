المالكي: الأزمة كبيرة وما حصل في سوريا كان مؤسفاً وهدفها تحريك الشارع العراقي
بغداد اليوم -
لقاء زعيم إئتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بالدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي
السيد نوري المالكي : المؤسسات الإعلامية تتصدى لمفصل أساسي في المعركة مع العدو
السيد المالكي : الإعلام الوطني المقاوم سيكون أمام مسؤولية كبيرة جداً
السيد المالكي : الأزمة كبيرة وما حصل في سوريا كان مؤسفاً
ولم يكن متوقعاً بهذا الشكل من الإنهيار والتسليم
السيد المالكي : أمتنا كبيرة بتأريخها وجماهيرها وقياداتها
السيد المالكي : من أهداف الأزمة السورية تحريك الشارع العراقي
السيد المالكي : هناك مجموعة عوامل متداخلة
تحصل من الداخل العراقي تحتاج إلى إعادة نظر
السيد المالكي : العراق دولة ديمقراطية فيها تداول سلمي للسلطة
وهناك تفاهمات وإتفاقات بوجود الإطار التنسيقي وإئتلاف إدارة الدولة
السيد المالكي : العراق بلد أقيم على أساس الدستور ونحرص
على أن تكون مسيرتنا منسجمة مع الدستور والسياقات القانونية
السيد المالكي : المشروع الصهيوني يهدف إلى تقسيم دول المنطقة المحيطة بالكيان الغاصب
السيد المالكي : الشعب العراقي أصبح يدرك أنه سيدفع ثمن أية أزمة أو مشكلة تحصل
السيد المالكي : بالحشد الشعبي وفتوى المرجعية الدينية أستطعنا القضاء على مشروع داعش الخطير
السيد المالكي : قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب
متكاملة في التجهيز والتدريب وقادرة على مواجهة أية تحديات
السيد المالكي : لا يمكن لأي شيء أن ينجز إستقراراً إذا لم يكن هناك وفاق سياسي
السيد المالكي : لسنا قلقين وبإمكان بلدنا مواجهة التحديات وإحتمالات أي تحرك
السيد المالكي : نحن أمام حرب إعلامية كاسحة تتمثل بإسقاط الشخصيات وتزييف الحقائق
السيد المالكي : نأمل من إعلام الإطار التنسيقي وضع خطة لمواجهة الإعلام المضاد
السيد المالكي : جزء من الإعلام المضاد نفسي لإحداث حالة من
الإرباك والشك بين مكونات العملية السياسية وشخصياتها وأحزابها
السيد المالكي : لا نعرف لغاية الآن بالتفصيل ما حدث في سوريا من إنسحابات عسكرية
السيد المالكي : الدور التركي كان واضحاً في إسقاط نظام بشار الأسد
السيد المالكي : المؤثرات الأميركية التركية الصهيونية تستهدف خريطة جديدة للشرق الأوسط
السيد المالكي : نحذر من تحركات بقايا داعش في الصحراء والخلايا النائمة من حزب البعث البائد