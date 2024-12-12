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المالكي: الأزمة كبيرة وما حصل في سوريا كان مؤسفاً وهدفها تحريك الشارع العراقي

المالكي: الأزمة كبيرة وما حصل في سوريا كان مؤسفاً وهدفها تحريك الشارع العراقي
المالكي: الأزمة كبيرة وما حصل في سوريا كان مؤسفاً وهدفها تحريك الشارع العراقي
2024-12-12 16:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

لقاء زعيم إئتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بالدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي


السيد نوري المالكي : المؤسسات الإعلامية تتصدى لمفصل أساسي في المعركة مع العدو


السيد المالكي : الإعلام الوطني المقاوم سيكون أمام مسؤولية كبيرة جداً


السيد المالكي : الأزمة كبيرة وما حصل في سوريا كان مؤسفاً

ولم يكن متوقعاً بهذا الشكل من الإنهيار والتسليم


السيد المالكي : أمتنا كبيرة بتأريخها وجماهيرها وقياداتها


السيد المالكي : من أهداف الأزمة السورية تحريك الشارع العراقي


السيد المالكي : هناك مجموعة عوامل متداخلة

تحصل من الداخل العراقي تحتاج إلى إعادة نظر


السيد المالكي : العراق دولة ديمقراطية فيها تداول سلمي للسلطة 

وهناك تفاهمات وإتفاقات بوجود الإطار التنسيقي وإئتلاف إدارة الدولة


السيد المالكي : العراق بلد أقيم على أساس الدستور ونحرص 

على أن تكون مسيرتنا منسجمة مع الدستور والسياقات القانونية


السيد المالكي : المشروع الصهيوني يهدف إلى تقسيم دول المنطقة المحيطة بالكيان الغاصب

السيد المالكي : الشعب العراقي أصبح يدرك أنه سيدفع ثمن أية أزمة أو مشكلة تحصل


السيد المالكي : بالحشد الشعبي وفتوى المرجعية الدينية أستطعنا القضاء على مشروع داعش الخطير


السيد المالكي  : قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب

متكاملة في التجهيز والتدريب وقادرة على مواجهة أية تحديات


السيد المالكي : لا يمكن لأي شيء أن ينجز إستقراراً إذا لم يكن هناك وفاق سياسي


السيد المالكي : لسنا قلقين وبإمكان بلدنا مواجهة التحديات وإحتمالات أي تحرك


السيد المالكي : نحن أمام حرب إعلامية كاسحة تتمثل بإسقاط الشخصيات وتزييف الحقائق


السيد المالكي : نأمل من إعلام الإطار التنسيقي وضع خطة لمواجهة الإعلام المضاد


السيد المالكي : جزء من الإعلام المضاد نفسي لإحداث حالة من

الإرباك والشك بين مكونات العملية السياسية وشخصياتها وأحزابها


السيد المالكي : لا نعرف لغاية الآن بالتفصيل ما حدث في سوريا من إنسحابات عسكرية


السيد المالكي : الدور التركي كان واضحاً في إسقاط نظام بشار الأسد


السيد المالكي : المؤثرات الأميركية التركية الصهيونية تستهدف خريطة جديدة للشرق الأوسط


السيد المالكي : نحذر من تحركات بقايا داعش في الصحراء والخلايا النائمة من حزب البعث البائد

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