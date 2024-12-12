2024-12-12 16:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

لقاء زعيم إئتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بالدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي





السيد نوري المالكي : المؤسسات الإعلامية تتصدى لمفصل أساسي في المعركة مع العدو





السيد المالكي : الإعلام الوطني المقاوم سيكون أمام مسؤولية كبيرة جداً





السيد المالكي : الأزمة كبيرة وما حصل في سوريا كان مؤسفاً

ولم يكن متوقعاً بهذا الشكل من الإنهيار والتسليم





السيد المالكي : أمتنا كبيرة بتأريخها وجماهيرها وقياداتها





السيد المالكي : من أهداف الأزمة السورية تحريك الشارع العراقي





السيد المالكي : هناك مجموعة عوامل متداخلة

تحصل من الداخل العراقي تحتاج إلى إعادة نظر





السيد المالكي : العراق دولة ديمقراطية فيها تداول سلمي للسلطة

وهناك تفاهمات وإتفاقات بوجود الإطار التنسيقي وإئتلاف إدارة الدولة





السيد المالكي : العراق بلد أقيم على أساس الدستور ونحرص

على أن تكون مسيرتنا منسجمة مع الدستور والسياقات القانونية





السيد المالكي : المشروع الصهيوني يهدف إلى تقسيم دول المنطقة المحيطة بالكيان الغاصب

السيد المالكي : الشعب العراقي أصبح يدرك أنه سيدفع ثمن أية أزمة أو مشكلة تحصل





السيد المالكي : بالحشد الشعبي وفتوى المرجعية الدينية أستطعنا القضاء على مشروع داعش الخطير





السيد المالكي : قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب

متكاملة في التجهيز والتدريب وقادرة على مواجهة أية تحديات





السيد المالكي : لا يمكن لأي شيء أن ينجز إستقراراً إذا لم يكن هناك وفاق سياسي





السيد المالكي : لسنا قلقين وبإمكان بلدنا مواجهة التحديات وإحتمالات أي تحرك





السيد المالكي : نحن أمام حرب إعلامية كاسحة تتمثل بإسقاط الشخصيات وتزييف الحقائق





السيد المالكي : نأمل من إعلام الإطار التنسيقي وضع خطة لمواجهة الإعلام المضاد





السيد المالكي : جزء من الإعلام المضاد نفسي لإحداث حالة من

الإرباك والشك بين مكونات العملية السياسية وشخصياتها وأحزابها





السيد المالكي : لا نعرف لغاية الآن بالتفصيل ما حدث في سوريا من إنسحابات عسكرية





السيد المالكي : الدور التركي كان واضحاً في إسقاط نظام بشار الأسد





السيد المالكي : المؤثرات الأميركية التركية الصهيونية تستهدف خريطة جديدة للشرق الأوسط





السيد المالكي : نحذر من تحركات بقايا داعش في الصحراء والخلايا النائمة من حزب البعث البائد