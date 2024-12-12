ياسمين الشيباني: نعم.. انهم اسقطوا سوريا
2024-12-12 17:00:07 - المصدر: راي اليوم
ياسمين الشيباني
بعد تلك النكبات المتتالية ظلت سوريا تقاوم بجيشها حتى لا تسقط في براثن المؤامرة بعد ان اسقط الساقطون العراق العظيم وليبيا التحدي وتونس العنيدة واليمن المقاوم وخرجت مصر منها بصعوبة إلا انها لم تصبح مصر التي نعرفها مصر التي كانت قلب العروبة ونبضها وخط دفاعها الأول لم تعد مصر التي نعرفها وانما مصر المتخبطة و( سبني أعيش ) سوريا التي قاوم جيشها بكل قواه كل المرتزقة التي كانت تنهال علي ارض الشام من كل حدب وصوب وكأنهم يأجوج العصر ورغم هذا التكالب إلا ان الجيش انتصر بالرغم من حجم المؤامرات التي كانت تحاك ضده .… [+]