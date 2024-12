2024-12-12 17:00:08 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلنت إدارة السجل المدني في دمشق، اليوم الخميس، أنه سيتم إلغاء الجنسية السورية لما يقارب 700 ألف شخص من المواطنين في العراق وإيران الذين حصلوا على الجنسية السورية خلال فترة "الثورة السورية". وفق وسائل إعلام سورية. وذكرا الإدارة في بيان رسمي اليوم، إن: "هؤلاء الأشخاص قد حصلوا على الجنسية عبر إجراءات استثنائية في […]

The post سوريا تلغي جنسية 700 ألف شخص من إيران والعراق appeared first on جريدة المدى.