المالكي: لسنا قلقين و بإمكان العراق مواجهة التحديات وإحتمالات أي تحرك

2024-12-12 17:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الخميس، ان بامكان العراق وقواته الامنية بمختلف صنوفها مواجهة التحديات واحتمالات تحرك تنظيم داعش وحزب البعث في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة، في حين اتهم تركيا بالمساهمة باسقاط نظام الاسد في سوريا.

جاء ذلك خلال لقاء متلفز مع الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة بالعراق.

وقال المالكي خلال اللقاء، إن الأزمة كبيرة وما حصل في سوريا كان مؤسفاً، ولم يكن متوقعاً بهذا الشكل من الإنهيار والتسليم.

وأضاف أن من أهداف الأزمة السورية تحريك الشارع العراقي، مبينا أن هناك مجموعة عوامل متداخلة تحصل من الداخل العراقي تحتاج إلى إعادة نظر.

كما اكد المالكي أن العراق دولة ديمقراطية فيها تداول سلمي للسلطة، وهناك تفاهمات واتفاقات بوجود الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة،

وزاد بالقول إن: العراق بلد أقيم على أساس الدستور، ونحرص على أن تكون مسيرتنا منسجمة مع الدستور والسياقات القانونية.

ونوه المالكي الى ان "المشروع الصهيوني يهدف إلى تقسيم دول المنطقة المحيطة بالكيان الغاصب، والشعب العراقي أصبح يدرك أنه سيدفع ثمن أية أزمة أو مشكلة تحصل".

ومضى بالقول إنه "بالحشد الشعبي وفتوى المرجعية الدينية استطعنا القضاء على مشروع داعش الخطير"، مؤكدا أن "قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب متكاملة في التجهيز والتدريب وقادرة على مواجهة أية تحديات".

وتابع المالكي أنه "لا يمكن لأي شيء أن ينجز إستقراراً إذا لم يكن هناك وفاق سياسي"، مستطردا القول: لسنا قلقين وبإمكان بلدنا مواجهة التحديات وإحتمالات أي تحرك

وعن اسقاط نظام الاسد في سوريا قال المالكي، "لا نعرف لغاية الآن بالتفصيل ما حدث في سوريا من انسحابات عسكرية"، مردفا بالقول إن "الدور التركي كان واضحاً في إسقاط نظام بشار الأسد".

واختتم المالكي لقائه قائلا، إن "المؤثرات الأميركية التركية الصهيونية تستهدف خريطة جديدة للشرق الأوسط"، محذرا "من تحركات بقايا داعش في الصحراء والخلايا النائمة من حزب البعث البائد".