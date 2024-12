2024-12-12 17:18:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر قال رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الخميس، ان من أهداف الأزمة السورية تحريك الشارع العراقي، محذراً، من “تحركات لبقايا داعش والخلايا النائمة”. وذكر المالكي خلال لقاءه بالدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي: “هناك مجموعة عوامل متداخلة تحصل من الداخل العراقي تحتاج إلى إعادة نظر” مبينا، ان “العراق دولة ديمقراطية فيها تداول …

The post المالكي يحذر من بقايا “داعش” خلايا البعث first appeared on Observer Iraq.