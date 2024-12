2024-12-12 17:18:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر نفذت صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات سزنا كرفان ضربات جوية استهدفت خلالها 8 مضافات لعصابات داعش الإرهابيةفي سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك . وقالب بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، صدر اليوم (الخميس) وتلقت عراق أوبزيرفر نسخة منه: انه تم تدمير جميع المضافات المستهدفة والتي تستخدمها مفارز …

