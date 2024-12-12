درجال يبحث مع إدارتي الكهرباء والزوراء تأهيل وتطوير ملعب الناديين

2024-12-12 17:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الخميس، مع رئيس نادي الكهرباء علي الأسدي ورئيس نادي الزوراء محمد مثنى، تأهيل وتطوير ملعب الناديين.وذكر بيان للاتحاد- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال عقد اجتماعا في مقر دوري نجوم العراق، مع رئيس الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء علي الأسدي، ورئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء محمد مثنى، بحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد أحمد الموسوي".وأضاف الاتحاد، أن "درجال بحث مع الأسدي ومثنى، تأهيل وتطوير ملعب الناديين، المُخصص لهما في مسابقة دوري نجوم العراق، بما يضمن إظهاره بالشكل الذي يليق والتطور الحاصل في المنظومة الكروية على وفق قرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص الملاعب للأندية، إضافة إلى تخصيص المبالغ اللازمة لتطويرها وتأهيلها".وأشار درجال إلى، أن "قرار مجلس الوزراء بتخصيص الملاعب لأندية دوري نجوم العراق يعد من القرارات التاريخية والمهمة التي تصب في تطوير وتأهيل الملاعب"، داعيا، "الجميع إلى العمل على وفق هذا المفهوم لتطوير الملاعب بالشكل الحضاري الذي نبحث عنه جميعا".وتابع البيان، أن "الاتحاد قدم شرحاً مفصلاً عن واقع الملعب والبنى التحتية التابعة له، على وفق تقارير صادرة من مؤسستي لا ليغا الإسبانية وأسباير لوجستك القطرية اللتين سبقا لهما زيارة الملعب، وتدوين كل النقوصات وتشخيص مكامن الخلل في منظومته".وأوضح البيان، أن "التقرير الذي قدّم عبر عرض كامل موضح بالصور والفيديوهات اشتمل على نواح عدة ضمت إعادة تأهيل الأرضية وأنظمة الحماية والتحكم، إضافة إلى أنظمة الصوت والإنارة واللوحات الإعلانية وكل الأمور التي تخص واقع الملعب".من جهته، أكد الأسدي، أن "التواصلَ مع الاتحاد العراقيّ لكرة القدم يعدُّ أمراً ضرورياً؛ نظراً للدراسات التي تم إجراؤها على واقع الملاعب قبيل انطلاق المسابقة من قبل شركاتٍ رصينة معنيةٍ بتأهيل وتطوير الملاعب والبنى التحتية الخاصة به"، مبيناً، أن "ملعبَ نادي الزوراء سيظهر قريباً بحلةٍ جديدةٍ تعكس الاهتمام من قبل الاتحاد والناديين".وأشار البيان إلى، أنه "من المؤمل أن تتم المباشرة بالعمل مطلع العام المقبل، بما يضمن إظهاره بالشكل الذي يليق بالتطور الحاصل في المسابقة".