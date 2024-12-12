بعد إنجاز أوراقها.. حنين منير متاحة لتمثيل منتخب الناشئات

2024-12-12 17:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعباتت اللاعبة المحترفة في نادي vartan lk السويدي "حنين منير"، اليوم الخميس، متاحة لتمثيل منتخب ناشئات العراق للساحات المكشوفة بكرة القدم.وقالت رئيسة اللجنة النسوية في الاتحاد العراقي لكرة القدم نبراس كامل في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللاعبة حنين منير حضرت، وأكملت جميع الإجراءات الخاصة بالحصول على البطاقة الوطنية بشكل رسمي".وأضافت، "التقينا اليوم اللاعبة ووالدها وعمها بحضور رشا طالب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد مشرفة اللجنة النسوية وحضور مدرب منتخب الناشئات علي حسن، وتم التباحث في العديد من الأمور التي تخدم الكرة النسوية والمشاركات المرتقبة المقبلة".وأعربت كامل عن شكرها للعميد سمير مسؤول البطاقة الوطنية لما بذله من جهود، وتسهيل إجراءات حصول اللاعبة على البطاقة الوطنية ومن ثم جواز السفر العراقي"، مبينة، أنه "من المؤمل أن تمثل منتخب الناشئات للساحات المكشوفة مستقبلاً".