نائب رئيس (الأركان العامة) يستقبل سفير دولة الكويت لدى العراق

2024-12-12 18:00:04 - المصدر: كونا

الكويت - 12 - 12 (كونا) -- استقبل نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح بمكتبه اليوم الخميس سفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق الشقيق حسن زمان.وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي أنه تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وأهم المواضيع ضمن محور الزيارة. (النهاية) ع ج ر / أ م ح