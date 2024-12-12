فوز عبارة ادبية للكاتبة العراقية أسماء محمد مصطفى في مسابقة عالمية

2024-12-12 18:05:58 - المصدر: أسماء محمد

اختيرت عبارة أدبية للكاتبة والصحافية العراقية أسماء محمد مصطفى في مسابقة عالمية للرسم والعبارات المؤثرة المكتوبة باللغة الإنكليزية، لتعرض في معرضين فنيين يعنيان بالسلام واحتضان الاختلافات، يحتويان 50 لوحة و50 عبارة فائزة بضمنها عبارة الكاتبة، وترجمتها: (الحب يستخرج الجمال من أعماق القبح، والفرح من وجه الحزن، والأمل من حفرة اليأس)، وهي من عبارات سلسلتها (مساج العقل).

يقام المعرضان في الهواء الطلق على ساحل خليج فلوريدا على مدى أربعة شهور ابتداءً من 19 كانون الثاني2025، وستعرض فيهما العبارة مرافقة لأفضل لوحة في المسابقة، وهي لرسام كوري، عن شجاعة الأمل فوق أنقاض الحروب.

وجاء في رسالة المؤسسة الدولية الفنية المنظمة للمسابقة: (تهانينا على اختيار عبارتك لمعرض احتضان اختلافاتنا لعام 2025! نحن ممتنون للتأثير الإيجابي الذي ستخلفه كلماتك على مجتمعاتنا. ستُعرَض عبارتك مع الأعمال الفنية المختارة على ساحل خليج فلوريدا، في حديقة بايفرونت في ساراسوتا: 19 يناير - 23 أبريل 2025، وحديقة بوينتر في سانت بطرسبرغ: 1 مارس - 31 مارس 2025).

تضمنت المسابقة مشاركة (عشرة آلاف و124) لوحة وعبارة مؤثرة من 122دولة، فاز منها 100 لوحة وعبارة باللغة الإنكليزية. وسيصدر كتاب عن مجمل الفعالية في ختام المعرضين، فضلا عن فعاليات أخرى تتعلق بالمشاركات الفائزة، تقام على مدار العام.